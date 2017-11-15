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Vasip Şahin: Kültür ve Turizm Müdürlerimiz biraz da 'kültür' ile ilgilensinler

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ'de  'Hamidiye Halk Kütüphanesi'nin açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Hep şunu söylüyorum; Kültür ve Turizm Müdürlerimiz biraz da 'kültür' İle ilgilensinler

15 Kasım 2017 20:05

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ\'de  \'Hamidiye Halk Kütüphanesi\'nin açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, \"Hep şunu söylüyorum; Kültür ve Turizm Müdürlerimiz biraz da \'kültür\' İle ilgilensinler. Hep \'turizm\' tarafına ağırlık veriyorlar, kültür tarafı ihmal ediliyor\" dedi. 
Vasip Şahin, Sultanbeyli Belediyesi\'nin tahsis ettiği binada İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açılan \'Hamidiye Halk Kütüphanesi\'nin açılış törenine katıldı. Vali Şahin\'in yanı sıra törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile muhtarlar, mahalle sakinleri ve çeşitli okullardan gelen öğrenciler de hazır bulundu. 

\"SULTANBEYLİ\'DE KÜTÜPHANELERDE KİTAPLA İLGİLİ MİLYONLARI KONUŞACAĞIZ\"
Açılışta konuşan Vasip Şahin, kütüphanelerin sadece öğrenciler için değil genç-yaşlı, kadın-erkek herkese hizmet edeceğini ve bu şekilde kullanılmasını da canı gönülden arzu ettiklerini söyledi. Açılışı yapılan kütüphane ile Sultanbeyli\'de açılan kütüphane sayısının 6\'ya yükseldiğini kaydeden Şahin bunun yeterli olmadığını belirterek, \"Bundan sonra inşallah kartopu gibi hızla büyüyerek Sultanbeyli\'de kütüphanelerde kitapla ilgili milyonları konuşacağız\" diye konuştu. 

\"HEP TURİZM TARAFINA AĞIRLIK VERİYORLAR\"
Vali Şahin, kütüphanenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin\'ne ve kütüphanelerin hayata geçirilerek sayısının artırılması konusundaki çalışmalarından ötürü de İl Kültür ve Turim Müdürü Coşkun Yılmaz\'a teşekkürlerini sundu. Şahin, \"Hep şunu söylüyorum; Kültür ve Turizm Müdürlerimiz biraz da \'kültür\' İle ilgilensinler. Hep \'turizm\' tarafına ağırlık veriyorlar, kültür tarafı ihmal ediliyor\" dedi. 

\"CİDDİ BİR SEFERBERELİK İÇERİSİNDE\"
Vasip Şahin şunları söyledi:
Geleceğe taşıyan onun ayakta durmasını sağlayan birisi eğitim diğeri kültürdür. Öbürleri bunun üzerine kurulan üst yapıdır. Eğitim ve kültür olmadan medeniyet kuramazsınız. Medeniyet olmadan da zengin, güçlü bir devlet kurmanız mümkün değildir. Türkiye bu konuda ciddi bir gayret içerisinde gerek hükümetimiz gerek devletimiz gerek yerel idarelerimiz ciddi bir seferberlik içerisindedir. 
Konuşmaların ardından Vasip Şahin, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesti. Daha sonra ise Şahin ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezerek görevlilerden bilgi aldı.

(FOTOĞRAF)

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