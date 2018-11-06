VASİP ŞAHİN İSTANBUL'A VEDA ETTİ-1

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL-DHA

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, İstanbul Valiliği\'nden Ankara Valiliği\'ne atanan Vasip Şahin, 4 yıldır görev yaptığı İstanbul\'dan bugün ayrıldı. Vasip Şahin, Türk Hava Yolları\'nın tarifeli seferiyle saat 10.00\'da Ankara\'ya hareket ederken, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olmak üzere, ailesi ve çalışma arkadaşları tarafından uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Vasip Şahin\'in VIP Salonu\'nda açıklaması

-Vali Şahin\'in VIP personeli ile vedalaşması

-Uğurlamaya gelenlerle vedalaşması

-Genel ve detaylar

