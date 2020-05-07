Vaşington'da "bağışıklık kazanmak" için düzenlenen 'Covid-19 partileri' arttı; sağlık yetkilileri tepki gösterdi

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ABD'nin Vaşington eyaletinin Walla Walla ilçesinde sağlık yetkilileri "Covid-19 partisi" adı verilen toplanmaların sayısında sayıların arttığını, bağışıklık kazanacağını düşünen enfekte olmayan insanların bilinçli olarak yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkanlarla bir araya geldiğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 94 kişinin Covid-19'a yakalandığı ilçenin sağlık yetkilileri tarafından yapılan basın açıklamasında "Bölgemizde enfekte olmayan kişilerin virüs kapmak için hastalarla bir araya geldiği Covid-19 partileri yapıldığına dair ihbarlar alıyoruz. Bunların ne zaman yapıldığını bilmiyoruz, vakalarla karşılaştıktan sonra bilgi alıyoruz. Bu kabul edilemez ve sorumsuzca" ifadeleri yer aldı.

İlçe Sağlık Direktörü Meghan DeBolt, yapılan partilerin kamu sağlığını tehlikeye attığı için ceza uygulanacağını söyledi.

Bağışıklık kazanmak için hasta kişiyle bir araya gelmek Covid-19 salgını öncesinde de yaşanan bir durumdu. ABD'de geçmiş yıllarda çocukların su çiçeği geçirip bağışıklık kazanmak için ebeveynlerin hasta çocuklarla sağlıklı çocukları bir araya getirdiği olaylar yaşanmıştı.

Vaşington eyaletinde son olarak 15 bin 185 Koronavirüs vakası kaydedildi.