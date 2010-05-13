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Dünya

Vasilykovic Avustralya'da tutuklandı

Hırvatistan’da savaş suçu işlediği gerekçesiyle aranan ve "Kaptan Dragan" olarak bilinen Dragan Vasilykoviç’in Avustralya’da tutuklandığı bildirildi.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- Hırvatistan’da savaş suçu işlediği gerekçesiyle aranan ve "Kaptan Dragan" olarak bilinen Dragan Vasilykoviç’in Avustralya’da tutuklandığı bildirildi.


Hırvatistan Adalet Bakanlığı yetkilileri, 1991 ve 1993 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerinin komutanı olan, sivilleri ve esir askerleri öldürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Dragan Vasilykoviç’in, bir süre önce Avustralya’da yaşadığının tespit edildiğini açıkladı.


Avustralya’dan Vasilykoviç’in tutuklanmasının istendiğini belirten yetkililer, bu talep doğrultusunda zanlının yakalandığını kaydetti.


Vasilykoviç’in Hırvatistan’a iade edileceği ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle bu ülkede yargılanacağı bildirildi.


Hırvatistan’da 1991 ve 1993 yıllarında Sırp birliklerinin komutanı olan ve "Kaptan Dragon" lakaplı Dragan Vasilykoviç, çok sayıda sivili ve esir askeri öldürmekle suçlanıyor. Vasilykoviç savaşın ardından Avustralya’ya kaçmıştı.

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