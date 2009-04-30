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Vasat operasyonu: 16 kişi serbest

30 Nisan 2009 23:53

Terör örgütü Vasat'a yönelik düzenlenen operasyonda Gaziantep'te gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevkedilen 16 kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, pazartesi günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlı, terörle mücadele şubesi müdürlüğündeki ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolü için Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne sevkedildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve örgüt lideri olduğu ileri sürülen Şahmerdan S., oğulları Muhammet S. ve Süheyl S. ile Mehmet Y., Ahmet B., İzzettin A., Abdullah T., İsmet Y., Mehmet K., Hüseyin P., Resul B., Mehmet B., Ökkeş T., Orhan Ç., Aydın Y. ve Abdullah D., sağlık kontrolünün ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevkedildi.

Adli makamlarca ifadeleri alınan 16 kişi serbest bırakıldı.

Öte yandan, aynı örgüte yönelik Adıyaman'da düzenlenen operasyonda gözaltına 12 kişinin de serbest bırakıldığı bildirildi.

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