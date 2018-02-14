VASAT CEMAATİ LİDERİ ŞAHMERDAN SARI TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Yaklaşık 3,5 yıldır Erbil\'de tutuklu bulunan Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı, dün akşam Türkiye\'ye iade edildi. Ailesinin Türkiye’ye iade başvurusunda bulunmasının ardından Sarı, Erbil\'den Atatürk Havalimanı\'na getirildi. Şahmerdan Sarı daha sonra havalimanı polisi tarafından işlemleri yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Sarı, sabah saatlerinde de Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'nden Bakırköy Adliyesi\'ne sevk edildi. Şubeden çıkarılışı esnasında yakınları Sarı\'nın elini öpmeye çalıştı.



Görüntü Dökümü:

-Havalimanı Şube Müdürlüğü\'nden görüntü

-Sarı\'nın polisler eşliğinde şubeden çıkarılması

-Sarı\'nın elini öpmeye çalışan yakınları

-Sarı\'nın araca bindirilerek götürülmesi

