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Vaşak, puhu kuşu ve kara akbaba tedavi altına alındı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- IĞDIR ve Erzurum'da yaralı halde bulunan vaşak, puhu kuşu ve kara akbaba, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı

04 Ocak 2018 13:03

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- IĞDIR ve Erzurum\'da yaralı halde bulunan vaşak, puhu kuşu ve kara akbaba, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde tedavi altına alındı.
Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayata desteğini aralıksız sürdürüyor. Iğdır\'da arazide bulunan puhu kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı puhu kuşu Iğdır’da yapılan ilk müdahale ardından Kars\'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi. Kars’a getirilen ve tedavi altına alınan puhu kuşu kanadındaki düşme nedeniyle ameliyata alınacak. Puhu kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. 
Erzurum\'un Aşkale ilçesinde yaralı olarak bulunan kara akbabanın kanat tüylerine Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım yapıldı. Erzurum- Erzincan karayolunda yol kenarında yaralı bulunan vaşak burada tedavi edilederek doğaya bırakıldı. Puhu kuşu ve kara akbaba da tedavilerinin tamamlanması ardından doğal ortamlarına salınacak. 

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