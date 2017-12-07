T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vaşak katillerine 8 bin 818 lira ceza

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, öldürdükleri vaşakla fotoğraf çektirip, bunu sosyal medya sitesinden paylaşan iki gence toplam 8 bin 818 lira para cezası kesildi

07 Aralık 2017 14:58

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, öldürdükleri vaşakla fotoğraf çektirip, bunu sosyal medya sitesinden paylaşan iki gence toplam 8 bin 818 lira para cezası kesildi.
Karayazı ilçesinde çekildiği tahmin edilen fotoğrafta kaçak avcı oldukları tahmin edilen iki genç, tüfekle vurarak öldükleri vaşağı ortalarına alıp fotoğraf çektirdi. Gençler bu fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. 
Fotoğrafın fark edilmesiyle Erzurum\'daki Milli Parklar Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, iki kişinin kaçak avcı olduğunu belirterek, \"Her iki kaçak avcıya toplam 7 bin lira tazminat olmak üzere ayrı ayrı da 909 lira idari yaptırım cezası kesildi. Bu cezayı ödemedikleri takdirde icra takibi başlatılacak\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERZURUM DHA ERZURUMKarayazıGençlerErzurum Milli ParklarMüdürlüğüDoğa KorumaMilli Parklar Bölge Müdürü Mehmet Fehmi YükselBuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24