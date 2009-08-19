Varyap yüzde 1 nakitle konut satacak

TOKİ ve Emlak GYO ortaklığı ile Ataşehir’de inşa edilen yüksek standartlı yeşil gayrimenkul projesi Varyap Meridian’da değeri 188 bin TL ile 800 bin TL arasında değişen konutlar, yüzde 1 nakit, kalanı 120 aya kadar uzayan vadelerle satışa çıkmaya başladı.



Varyap Projelerinin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Varyap Varlıbaşlar Yapı Sanayi ve Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş. CEO’su Erdinç Varlıbaş, Ataşehir’de inşa edilen Varyap Meridian projesinin, uluslar arası arenada adını duyurmayı başardığını söyledi.



Merkezi Londra’da bulunan ve gayrimenkulün oscarları olarak tanımlanan Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri yarışmasında Varyap Meridan’ın, Avrupa’nın en iyi Gayrimenkul Projesi ve en iyi Yüksek Bina kategorilerinde ödüle layık görüldüğünü açıklayan Varlıbaş, “Londra’da 16 Ekim’de düzenlenecek ve dünyanın önde gelen inşaat ve gayrimenkul firmalarını biraraya getirecek bir törenle ödülümüzü alacağız” dedi. 2008’de yarışmaya 97 ülkeden 4 binden fazla projenin katıldığını söyleyen Varlıbaş, yarışmaya Avrupa, Afrika, Asya Pasifik, Büyük Britanya, Güney ve Kuzey Amerika ve Ortadoğu olmak üzere 5 bölgeden projelerin katılabildiğini belirtti.



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Projenin yüzde 90'ı yeşil alandan oluşacak



Türkiye’nin yeni finans merkezi olan Ataşehir’de inşasına başlanan ve Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nin belirlediği LEED kriterlerine göre hazırlanan, yüksek standartlı yeşil gayrimenkul projesi Varyap Meridian’ın toplam 107 bin metrekarelik alanda, yüzde 90’ının yeşil alan, 13 bin metrekarelik alanın ise binalardan oluşacağını söyledi. Projede 450 farklı daire modeli bulunduğunu dilge getiren Varlıbaş, “Daireleri neredeyse kişiye özel tasarladığımızı söyleyebiliriz” dedi. Projenin 60 katlı bir kule, 40 katlı 2 kule, 34 katlı içindeotel ve iş merkezi bulunan 1 kule ve 2 adet 24 katlı olmak üzere toplam 6 bloktan oluşacağını bilgisini veren Varlıbaş, “Projemizde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ile kat bahçeli ve teraslı tasarlanan özel daireler de yer alıyor. Ayrıca, 40 metrekarelik stüdyo dairelerden, özel tasarımlı penthouse dairelerimize kadar konut seçeneği sunuyoruz” dedi.



'Eylül'de fiyatlarımız yüzde 15 artacak'



Varyap Meridan’da 50 metrekarelik, en düşük stüdyo daire fiyatın 188 bin liradan başladığını söyleyen Varlıbaş, fiyatların 800 bin liraya kadar çıktığını açıkladı. Konutların yüzde 1 nakit olmak üzere, kalanın 120 aya kadar uzayan vadelerle satılacağını söyleyen Varlıbaş, kredi faizlerinin ise şu anda 0.99 olduğunu söyledi. İnşasına yeni başlanan projenin tanıtımı için ilk etapta satışa çıkartılan 350 konutun yüzde 80’inin satıldığına dikkat çeken Varlıbaş, eylül ayında başlayacak asıl satışla 450 konut ve ardından iş merkezlerinin satışa sunulacağını bildirdi. Eylül sonundan itibaren buradaki konut fiyatlarında ise yüzde 15’lik artış olacağını söyleyen Varlıbaş, “Şu anda tanıtım amaçlı satış yapıyoruz. Eylül’de satışımı tüm Türkiye’ye duyurduğumuzda talep artacaktır. O nedenle Eylül sonu fiyatlarda yüzde 15’lik artış söz konusu olacak. Şu anda yüzde 0.99 olarak uygulanan faiz oranı da yeniden gözden geçirilecek” açıklamasında bulundu. Bin 500 konuttan oluşan toplam proje değerini 1 milyar 200 milyon dolar olarak açıklayan Varlıbaş, yatırım maliyetinin ise 250 milyon dolar olduğunu söyledi.



'Mikro krediye 100 bin TL destek vereceğiz'



Varyap’ın halen yürütmekte olduğu İstanbul Çağlayan’daki Adalet Sarayı’nın 2010 sonunda tamamlamayı planladıklarına açıklayan Varlıbaş, 237 milyon 960 bin lira keşif bedeli Adalet Sarayı’nın 343 bin metrekare alan üzerinde yer alacağını ve 7 katı bodrum olmak üzere, 16 kattan oluşacağını söyledi. Sosyal sorumluluk kapsamında ise Trabzon’a bir kadın sığınma evi hediye edeceklerini bildiren Varlıbaş, “Trabzon’un merkezine inşa edilecek ve toplam 500 bin lira değerindeki kadın sığınma evini 2010’da teslim edeceğiz” dedi. Mikro Kredi projesine de destek vereceklerini açıklayan Varlıbaş, “Trabzon’daki Mikro Kredi projesinin 100 bin lira olan ilk sermayesini biz koyacağız” dedi.



