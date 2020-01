Varufakis'in 'paralel para birimi'ni Çipras engellemiş

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yianis Varufakis'in "B-Planı" olarak tasarladığı "paralel para birimi" ülkede tartışma yarattı.

The Official Monetary and Financial Institutions Forum’da (OMFIF) yayımlanan açıklamalarına göre Yunanistan'da referandum sonrası istifa eden Maliye Bakanı Varufakis, Yunanistan’ın Euro’da kalıp paralel bir para sistemi uygulamasına ilişkin bir plan hazırladı. Başbakan Çipras'ın engel olduğu belirtilen plan özellikle muhalefet tarafından tepki çekti. "B-Planı"nın, ülkeyi Euro Bölgesi'nden çıkıp, drahmiye döndürmeyi amaçladıkları ileri sürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı'ndan ayrıldıktan bir hafta sonra OMFIF tarafından düzenlenen “Greek Day” etkinliğinde konuşan Varufakis'in anlattığı plana göre, Avrupa Merkez Bankası’nın ülkeye para sıkıntısı yaratması durumunda paralel bir banka sistemiyle ayakta durabilme olanağı sağlanabilecekti.

Maliye Bakanlığı bir düğmeyle elektronik ortamda transfer yapabilecek, ödemeler ise "akıllı para yönetim sistemi" (IOU) üzerinden yapılabilecekti.

Varufakis yaptığı açıklamada, “Çok iyi planlanmıştı her şey. Kısa zamanda smartphon’lara da geçebilecek, paralel bir çalışma sistemi devreye sokabilecektik. Tabii ki euro’ya yönelik olacaktı, ancak anında yeni drahmi’ye dönüşebilecekti” dedi.

Bu mekanizmanın devreye girmesi için Baş bakan Aleksis Çipras’ın onayını alamadığını belirten Varufakis, “Ben her zaman Çipras’a bu yolculuğun sakin sularda yapılan bir sandal gezisi olmayacağını söylemiştim, bilindiği gibi özgürlüğün bedeli vardır” diye ekledi.

Varufakis, Daily Telegraph için Ambrose Evans-Pritchard’a verdiği demeçte de Yunan medyasının söylediklerini çarpıttığını, "ülkeyi drahmiye götürecek bir bakan" olarak göstermeye, kendisini ihanetle suçlamaya çalıştıklarını söyledi. Eski bakan, "Ben daima euro’nun dağılmasına karşıydım, zira böyle bir gelişmenin sonuçlarını kimse tahmin edemez” dedi.