Varufakis sol siyasi hareket kuruyor



Alman Basın Ajansı'nın (dpa) Neues Deutschland gazetesinden aktardığı habere göre, Yunanistan eski maliye bakanı Yanis Varufakis'in de kurucu üyeleri arasında yer alan yeni sol hareket, 9 Şubat'ta Berlin'de düzenlenecek bir törenle resmen kurulacak. Yeni oluşumun kısaca "DiEM 25" (Avrupa'da Demokrasi Hareketi - Democracy in Europe Movement 2025) olarak anılacağı belirtildi.

'Avrupa'da artan dağılma tehdidine karşı fikirler'

Berlin'deki Volksbühne'de düzenlenecek kuruluş toplantısında, "Avrupa'nın nasıl demokratikleştirileceği ve artan dağılma tehdidinin nasıl önlenebileceğine" ilişkin fikirler ortaya konacak.

Uluslararası kreditörlerin zorlu şartlarına direnen Varufakis, temmuz ayında maliye bakanlığı görevinden ayrılmıştı. Ayrılma gerekçesinde "Euro Grubunun bazı üyelerinin toplantılara katılmamasını tercih edeceklerini kendisine bildirdiğini" vurgulayan Varufakis, istifasının Başbakan Aleksis Tsipras tarafından "müzakerelerde ilerleme kaydedilmesinde yardımcı olabilir" sözleriyle karşılandığını açıklamıştı.

'Tsipras başarısızlığa uğrayacak'

Kasım ayı başında DW'ye görüşlerini açıklayan Varufakis, istifası ve Tsipras hükümetinin geleceğine ilişkin görüşlerini şöyle özetlemişti:

"Tsipras başarısızlığa uğrayacak. Bunu kendisi de biliyor. Tsipras, inanmadığı halde yardım programını onaylamaya zorlandığını kendisi de ifade etti. Şimdi tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Avrupa'nın muktedirleri, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Merkez Bankası, Alman ve Yunan hükümeti uygulanmayacaklarını bildikleri bir yardım programını uygulayacaklarını ifade ediyor. Bu sahtekârlıkla bir ilgimin olmamasını istedim, o nedenle istifa ettim."