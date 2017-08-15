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Varto'daki höyük kazısına tepki

Ahlat Müze Müdürlüğü, Urartu medeniyetine yönelik kazı çalışması başlattı

15 Ağustos 2017 14:07

Muş'un Varto İlçesi'ne bağlı Tepeköyde Ahlat Müze Müdürlüğü'nden uzmanların yaptığı höyük kazısına çevre sakinleri tepki gösterdi.

Alparslan 2 Baraj Gölü sahasında kalacak Tepeköy'de tapulu arazileri üzerinde herhangi bir izin ve ödeme yapmadan başlatılan çalışmaları eleştiren köylülerden Ali Çelik, "Evlerimizin etrafını branda ile kapatarak kazı çalışmalarına başladılar. Evime 2 metre mesafede yapılan Urartu medeniyetine yönelik kazı çalışması sonucunda iskeletlerin çıktığı söyleniyor. Bu durum çocukların psikolojisini bozdu. DSİ de henüz kamulaştırma bedellerini ödemedi" dedi.

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