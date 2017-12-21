Varto'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Fatih ÇELİK/VARTO(Muş), (DHA)- MUŞ’un Varto ilçesinde HDP İl Genel Meclis eski üyesi Abdulbaki Alp’ında aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Varto Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde ilçe merkezi ve köylerinde eski HDP yönetiminde bulunan kişilerin evlerine operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda HDP İl Genel Meclis eski üyesi Abdulbaki Alp’ında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ilk sorgusunun ardından Muş\'a gönderildi.