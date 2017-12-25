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Varto'da terör operasyonu: 10 tutuklama

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde İl Genel Meclis HDP eski üyesi Abdulbaki Alp'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı

25 Aralık 2017 16:56

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto ilçesinde İl Genel Meclis HDP eski üyesi Abdulbaki Alp\'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi \'terör örgütü üyeliği\' suçlamasıyla tutuklandı.
Varto Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçen 21 Aralık\'ta ilçe merkezi ve köylerinde eski HDP yönetiminde bulunan kişilerin evlerine operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda İl Genel Meclis HDP eski üyesi Abdulbaki Alp\'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen Abdulbaki Alp ile birlikte 10 şüpheli tutuklandı, 1 kişi ise, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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