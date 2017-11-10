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Varto'da lise öğrencileri Atatürk büstlerine bakım yaptı

Fatih ÇELİK/ VARTO (Muş),(DHA)- MUŞ’un Varto ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat bölümü öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle ilçedeki tüm Atatürk büstlerininin bakım, onarım ve boyasını yaptı

10 Kasım 2017 14:24

Fatih ÇELİK/ VARTO (Muş),(DHA)- MUŞ’un Varto ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat bölümü öğrencileri, 10 Kasım Atatürk\'ü anma günü nedeniyle ilçedeki tüm Atatürk büstlerininin bakım, onarım ve boyasını yaptı.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 79\'uncu yıl dönümünde Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat bölümü öğrencileri, ilçedeki Atatürk büstlerini bakıma aldı. Atatürk büstlerinin bakım, onarım ve boyama çalışmaları öğrenciler tarafından yapıldı. Öğrencilerin çalışmayı çok severek yaptıklarını belirten Okul Müdürü Sedat Binici, \"İlçedeki tüm büstleri boyadık. Bundan sonra ilçedeki büstlerin bakım ve onarımını öğrencilerimizle düzenli bir şekilde yapacağız\" diye konuştu.
Öğrencilerden Şilan Yılmaz ise \"Arkadaşlarımızla birlikte Atatürk büstlerinin boyama ve bakımlarını yaptık. Çok güzel bir duyguydu. Ata\'mızı her zaman kalbimizde yaşatacağız\" dedi.
Atatürk büstünü boyayan öğrencilere Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, sosyal marketten kendilerine kışlık giyecek hediye edilmesi talimatını verdi. 

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