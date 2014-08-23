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Varto'da karayolu trafiğe kapatıldı, AKP binası ateşe verildi

Lice'de Mahsum Korkmaz'ın heykelinin kaldırılmasını protesto eden grup Varto- Karlıova karayolunu trafiğe kapattı, AKP ilçe binasına da molotof kokteyli attı

23 Ağustos 2014 01:05

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Mahsum Korkmaz'ın heykelinin kaldırılmasını protesto etmek için Varto- Karlıova karayolunu kesen gruba güvenlik güçleri müdahale etti, 3 kişi yaralandı. Yolun trafiğe açılmasının ardından olaylar ilçe merkezine de sıçradı.

DHA’nın haberine göre, hava destekli olarak gerçekleştirilen operasyonun ardından eylemciler, karayolundan tamamen uzaklaştırıldı. PKK yandaşları ulaşıma kapatılan karayolunda 3 aracı yaktı, çok sayıda araca da zarar verdi.

Güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sırasında yaralanan 3 kişi kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güvenlik kuvvetleri, karayolunun tekrar trafiğe kapatılmaması için geniş önlem aldı.

 

İlçe merkezine sıçradı

 

Yolun ulaşıma açılmasının ardından eylemler Varto ilçe merkezine sıçradı. Göstericiler, ilçenin giriş- çıkışına barikatlar kurdu, esnaf işyerlerini kapatarak evlerine çekildi. Yüzleri maskelerle kapalı eylemciler, Belediye İşhanı'nda bulunan AKP ilçe binasına da molotof kokteyli attı.
İkinci katta bulunan parti binasında çıkan yangın, kısa sürede gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

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