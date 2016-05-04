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Varto'da çatışma; 1 asker ve 1 polis şehit oldu

Yaralı askerler, helikopterle Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı

04 Mayıs 2016 17:51

Muş'un Varto ilçesinde PKK'lılar tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 3 askerden biri ve terör operasyonunda yaralanarak GATA'da tedavi altına alınan polis memuru Yücel Kurtoğlu şehit oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kayalıkale köyünde PKK'ya yardım ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Arama yapan güvenlik güçlerine, köyün kırsal alanındaki teröristlerce ateş açıldı. Jandarma ekiplerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi, hava destekli operasyon sürüyor.

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