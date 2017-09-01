Varto Kaymakamı'ndan şehit ailelerine kurbanlık koç

Fatih ÇELİK/VARTO(Muş), (DHA)- MUŞ’un Varto ilçesi Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, 2 şehit ailesini ziyaret ederek kurbanlık koç hediye etti.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Terzi ile birlikte ilk olarak Diyarbakır Sur\'da şehit olan Uzman Çavuş Serdar Akın\'ın Beşikkaya köyünde oturan ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Fikriye Akın\'ın bayramını kutlayan Nuri Çetin, aileye kurbanlık koç hediye etti. Fikriye Akın\'a yaptırılan evin bir eksiğinin olup olmadığını öğrenen Kaymakam Çetin, eksikliklerin giderilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç’a talimat verdi. Kaymakam ve komutana teşekkür eden Filiz Akın, \"Kaymakam beyin bize sunmuş olduğu katkılarından ve verdiği kurbandan dolayı kendisine teşekkür ederim\" dedi.

Çetin ve Terzi daha sonra Tunceli\'nin Ovacık ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Beşli\'nin Hürriyet Mahallesi\'nde oturan eşi Hasgül Beşli\'yi ziyaret ederek kurbanlık koç verdi. Aile ile sohbet eden Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, \"Şehit alileri başımızın tacı bir ihtiyaçları olduğu zaman her zaman kendilerine kapımız açık\" diye konuştu.



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