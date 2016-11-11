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BBC Türkçe

Varto Belediyesi'ne kayyım atandı

Muş Varto Eş Belediye Başkanı Sabite Ekinci'nin tutuklanması sonrası, ilçe kaymakamı Mehmet Nuri Çetin belediyeye kayyım olarak atandı

11 Kasım 2016 18:31

İçişleri Bakanlığı, Muş'un Varto ilçesinde Kaymakam Mehmet Nuri Çetin'in eş belediye başkanlarının yerine kayyım olarak atandığını açıkladı.

Bakanlığın kayyım atama kararı, Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Varto Eş Belediye Başkanı Sabite Ekinci'nin tutuklanmasından iki gün sonra alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci hakkında "PKK'ya üye olma, terör örgütüne finans sağlama ve belediye ihalelerinde usulsüzlük" iddialarıyla soruşturma açmıştı.

Ekinci ve diğer eş belediye başkanı Hüseyin Güneş, geçen hafta içerisinde gözaltına alınmış, belediye binası ile kültür merkezinde arama yapılmıştı.

Güneş ise sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Varto, Hendek kazma eylemlerinin başladığı yer. Aynı zamanda bölgede sokağa çıkma yasağının edildiği ilk ilçe.

İlçede, 13 Ağustos 2015 tarihinde özyönetim ilan edilmiş, 16 Ağustos'ta getirilen sokağa çıkma yasağı da bir gün sonra kaldırılmıştı.

Varto Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Çetin ise Haziran 2015'te ilçenin kaymakamlığına atanmıştı.

Daha önce Kütahya'nın Dumlupınar, Ardahan'ın Damal ve Bolu'nun Göynük ilçelerinde görev yapan Çetin, Ağrı doğumlu ve 37 yaşında.

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