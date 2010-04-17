Varşova'da hüzünlü anma

T24 -

Sanatçılar da karara karşı

Cenaze törenine katılamıyorlar

100 bin kişi uğurladı

Rusya'daki uçak kazasında hayatını kaybeden, aralarında Polonya Devlet Başkanı Leh Kazcyski ve eşinin de bulunduğu 96 kişi, Varşova'da binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı.Kaçinski ve eşinin, yarın (18.04.2010) düzenlenecek törenle, kralların ve ulusal kahramanların mezarının bulunduğu Krakov’daki Wawel Katedrali’ne gömülecek olması ise ülkeyi ikiye böldü ve törenlere gölge düşürdü.Deutshce Welle'nin haberine göre muhalifler, kararı protesto etmek için binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenledi. Polonya'nın Krakov kentinde toplanan göstericiler, “Wawel’a hayır“ sloganları atarak kararı protesto etti. Genç protestocuların pankartlarında “Wawel krallar için, Varşova ise devlet başkanları içindir" sözleri dikkat çekiyordu. Göstericiler, trajik bir uçak kazasında hayatını kaybeden devlet başkanları Leh Kaczynski ve eşi Maria Kaçinski'nin Wawel Katedrali'ne gömülmelerine karşı çıkıyor. Sol parti milletvekili Jan Widacki de gösteriye katılan isimler arasındaydı.Widacki, "Devlet Başkanı Kaczynski’nin Polonya Cumhuriyeti’nin diğer devlet başkanları gibi Varşova Katedrali'nde defnedilmesi daha doğal olurdu. Eğer Wawel’a defnedilirse, bu otomatik olarak, Kaczynski'nin devlet başkanlığına farklı bir değer biçilmesine yol açan olağanüstü bir durum olacaktır. Yas zamanında böyle bir şeyden kaçınılmalıdır" diye konuştu.Kaczynskiler için, Polonya’nın ulusal kahramanı Jozef Pilsudski’nin mezarının yanında bir lahit hazırlanıyor. Göstericiler pankartlarında, “Kaçinski bu onuru hak etti mi?“ diye soruyor. Hayatını kaybeden devlet başkanı, fotoğraflardan birinde başında bir taçla gösteriliyor. Sanatçılar, entelektüeller, politikacı ve bazı Katolik kilisesi temsilcileri, kararı yanlış olarak değerlendiriyor. Polonya'nın Oscarlı yönetmeni Andrzej Wajda da kilisenin bu karardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.Kaza sonrası yas, Polonya halkını sadece dört gün boyunca bir arada tutabildi. Polonya eski Dışişleri Bakanı Adam Daniel Rotfeld, şu anda toplumun tekrar bölünmüş olduğunu söylüyor ve ekliyor:"Bu tartışmanın yaşanmasından dolayı esef duyuyorum. Cumartesi gününden bu yana gözlemlediğimiz şey, bir ulusal birlik atmosferiydi. Bu birlikteliğin aslında daha uzun süre korunması, daha defin öncesi bozulmaması gerektiğini düşünüyorum.“Kardeşi mi baskı yaptı?Defin işleminin Wawel Katedrali’nde gerçekleştirilmesi kararını artık geri almak mümkün değil. Tüm dünyadan devlet ve hükümet başkanları, pazar günü gerçekleştirilecek cenaze törenine davetli.Hak ve Adalet Partisi, devlet başkanının ikiz kardeşi Jaroslaw Kaçinski’nin kardeşinin eski kente gömülmesi konusunda baskı yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı. Devlet başkanlığı ofisinden Andrey Duda, Krakov’a gömülme kararının, kilise ve ölen çiftin aileleri arasındaki itinalı bir görüş alışverişiyle alındığını kaydetti.Duda, görüşlerini "Gerçekten büyük bir vatansever olan Leh Kaczynski, Wawel’e gömüldüğü zaman sonsuza dek hafızalarda kalacak. Bu kararı alanlar entelektüel insanlar. Göstericilerse bunu kabul etmek istemiyor. Bilemiyorum, onlar gerçek vatansever değiller" sözleriyle dile getirdi.Öte yandan Polonya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Piotr Paszkovski, uçak kazasında ölen Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve eşi için yarın (18 Nisn 2010) düzenecek devlet törenine katılmayı planlayan Hindistan, Japonya, Güney Kore, Meksika, Yeni Zelanda ve Pakistan heyetlerinin, uçuşlardaki aksamalar yüzünden törene katılamayacaklarını bildirdiklerini açıkladı.Sovyetler Birliği döneminde, Rusya'nın Smolensk kenti yakınlarındaki Katin Ormanı'nda bulunan toplama kamplarında 1940 yılında 20 binden fazla Polonyalı'nın katledilmesinin 70. yıl dönümü nedeniyle Rusya'ya giden, Devlet Başkanı Lech Kaczysnki'nin de bulunduğu uçağın düşmesiyle hayatını kaybeden 96 kişi, başkent Varşova'da yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuklarına uğurlandı.Kaczynski'nin en büyük siyasi rakiplerinden biri olan Başbakan Donald Tusk, "Bu, onlar için yapabileceğimiz en iyi şey. Burada onları anmak için toplandık. Asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.Bu arada, aralarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in de bulunduğu birçok ülke liderinin katılımıyla Kaczynski ve eşi Maria'nın cenazeleri yarın Krakow'daki Wawel Katedrali'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek. Ancak İzlanda'da yanardağdaki patlamadan dolayı oluşan kül bulutlarının uçaklara yönelik oluşturduğu tehdit yüzünden liderlerin cenaze törenine katılımı kesinlik kazanmamış bulunuyor.