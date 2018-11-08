Varşova'da aşırı sağcı yürüyüş yasaklandı

Polonya’nın başkenti Varşova’da aşırı milliyetçilerin organize ettiği yürüyüş, şiddet ve nefret söylemi riskinden ötürü yasaklandı. Polonyalı liderler vatandaşlar için daha katılımcı bir yürüyüş planlarken bu karar, aşırı sağcı seçmenleri çekmeye çalışan popülist Hak ve Adalet Partisi hükümeti için bir U dönüşü olarak değerlendiriliyor.

Medyascope'da yer alan habere göre, iktidar partisi, önceki yıllarda on binlerce insanın katıldığı ve bazı göstericilerin ırkçı ve İslamofobik pankartlar taşıdığı gösteriler nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri geçen yıl göstericileri “faşistler” olarak adlandırıp Polonya hükümetine tepki göstermişti.

Varşova Belediye Başkanı Hanna Gronkiewicz-Waltz, katıldığı bir medya konferansında “bağımsızlığımızın yüzüncü yılı bu şekilde anılmamalı. Varşova saldırgan milliyetçilikten yeterince çekti” diye konuştu.

Gronkiewicz-Waltz, Varşova yürüyüşünün asıl organizatörünün, kökenleri 1930’lardaki antisemit harekete dayanan Ulusal Radikal Kamp’ın lideri olduğunu, hükümetten bu örgütün yasadışı ilan etmesini istediğini, ancak göz ardı edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki, belediye başkanının duyurusundan sonra bir araya gelerek pazar günü hükümetin organize edeceği başka bir yürüyüş yapılacağını açıkladılar.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Blazej Spychalski, tüm Polonyalıları “bir olduğumuzu göstermek için” ulusal bayraklarla yürüyüşe katılmaya davet etti.