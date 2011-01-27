Varoşlarda yaşayan öğrencilere 'özel öğretmen'ler ders verecek

T24

Eğitimlerini takviye edeceğiz



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun özel bir ekibe hazırlattığı proje kapsamında “takviye derslerini” verecek öğretmenler, özel olarak belirlenecek. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Proje için 60 bin yeni öğretmenin alınması planlanıyor. Proje hakkında bilgi veren Çubukçu, şunları söyledi:“Dezavantajlı çocuklarla ilgili bir eğitim programı başlatıyoruz. Türkiye’nin eğitim kalitesine yönelik araştırmalara baktığımızda yüzde 58’inin Avrupa standartlarına sahip olduğunu görüyoruz. Ama yüzde 42’lik bölüm neredeyse tamamen başarısız. Biz bunlara dezavantajlı çocuklar diyoruz. Bu derin uçurum, Türkiye’nin eğitim seviyesi ve kalitesini de aşağı çekiyor.Bu öğrencilerin kimler olduğunu tespit için akademisyenler çalışma yaptı. Başarısız çocukların daha çok varoşlarda, göçle büyük şehirlere gelen, ailesi eğitimsiz ve aile içi sorunları olan çocuklar olduğunu tespit ettik. Bir de kırsal kesimi buna katmak gerekir. Bu öğrencilerin eğitimlerini takviye edeceğiz. ‘Başarısız olmanız sizin suçunuz değil, ya ailevi nedenlerde ya da sizlere gerekli destek verilmediği için bu durumdasınız. Yardım ile daha başarılı olmanız sağlanacak’ mesajı verilecek. Başarı takımları kuracağız. Bu takım özel hocalardan oluşacak. Bunun için yeni öğretmenler alacağız.Bu çocuklara ders saatlerinin dışında etüd programı çercevesinde hafta sonları ya da akşamları bizzat evlerine giderek ders verilecek. Böylece onların eğitim seviyesini yükselteceğiz. İçlerinde özel çocuklar çıkacağına da inanıyoruz. Bu kampanya ile yüzde 42’nin eğitim seviyesini ve başarı oranını yükseltirsek, Türkiye’nin eğitim kalitesi ve niteliği de otomatik olarak yükselecek''