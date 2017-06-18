Varolmayan 'oğlu' için herkesi seferber etmişti; emekli komiser ortadan kayboldu

Var olmayan 5 yaşındaki oğlunun kayıp olduğu yalanıyla günlerdir ekipleri seferber eden emekli komiser Tarkan Tekeoğlu, ifadesine başvurulmak üzere aranıyor. Tekelioğlu hakkında da güvenlik güçlerini yalan ihbarla gereksiz yere oyalamak suçundan dava açılacağı belirtildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde, Bahçeliköy Mahallesi plajına geçen pazar günü saat 16.00'da 50 FD 038 plakalı cipiyle gelen ve erken emekli olduktan sonra müteahhitlik yaptığı öğrenilen emekli komiser 45 yaşındaki Tarkan Tekeoğlu, uyuyan oğlu Mehmet'i araçta bırakarak serinlemek için denize girdiğini, aracına döndüğünde ise çocuğunu bulamadığını söyleyerek jandarmaya başvurdu. Kayseri'den İzmir'e arazi bakmaya geldiğini anlatan Tarkan Tekeoğlu'nun iddiası üzerine, denize girmeye pek de uygun olmayan bu bölgedeki başta sazlıklar olmak üzere çevre, iz takip köpeklerinin de yardımıyla özenle arandı. Sahil güvenlik ve deniz polisi ile polis balık adamlar ise denizi karış karış kontrol etti. Baba Tarkan Tekeoğlu, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

Üstünde kırmızı-beyaz bir tişört, mavi şort ve beyaz ayakkabı bulunduğunu belirttiği çocuk için helikopter ve drone'larla yapılan arama çalışmaları da sonuçsuz kaldı. Bölgedeki çalışmalar aradan geçen 5 günün ardından cuma gün son buldu.

Otomobilde görülmedi

Kayıp olduğu öne sürülen çocuğun bulunması için çalışan jandarma, ilginç bir tespit yaptı. Jandarma ekipleri Mehmet Tekeoğlu'nun Kayseri'den itibaren geliş güzergahı olan Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Ayvalık ve Dikili güzergahı boyunca MOBESE kameralarını kontrol etti. Ancak işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen jandarma ekipleri, aracın ne ön ne de arka koltuğunda kayıp çocuğun görünmediğini saptadı.

Ailesi yalanı ortaya çıkardı

Bunun üzerine jandarma ekipleri, Tarkan Tekeoğlu'nun yakınlarıyla görüştü. Tarkan Tekeoğlu'nun İstanbul'da yaşayan kayınvalidesi Gülser Keser, eşi Zelih Tekeoğlu ve oğlu 17 yaşındaki Batuhan Serkan Tekeoğlu, kayıp olduğu öne sürülen çocuğun gerçekte var olmadığını ifade edince, gerçek ortaya çıktı. Beykoz Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren aileden elde edilen bir diğer bilgi ise, kayıp olduğu öne sürülen çocuğun fotoğrafının aslında Tarkan Tekeoğlu'nun 17 yaşındaki oğlu Batuhan Serkan Tekeoğlu'nun küçüklük fotoğrafı olması oldu.

Dava açılacak

Jandarmaya ifade verdikten sonra kayıplara karışan Tarkan Tekeoğlu, tekrar ifadesine başvurulmak üzere aranmaya başlandı. Tarkan Tekeoğlu'nun böyle bir şeye hangi amaçla başvurduğu da henüz bilinmiyor. Tekeoğlu'nun ifadesinin ardından bu gizemin de ortadan kalkması bekleniyor. Ayrıca güvenlik güçlerini yalan ihbarla gereksiz yere oyalayan Tekeoğlu hakkında da dava açılacağı belirlendi. (DHA)