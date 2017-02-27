Varlık Fonu'nun ilk hamlesi belli oldu

Türkiye Varlık Fonu’nun ilk icraatı menkul kıymet ihraçları olacak.

Dünya Gazetesi'nden Jülide Öztürk Gürdamar'ın haberine göre fon, menkul kıymetleştirmede de İslami finans ürünlerine ağırlık verecek. Devredilen varlıkların değerlemesi sonrasında menkul kıymetleştirmenin büyüklüğüne ayrıca karar verilecek.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), önümüzdeki birkaç ay içerisinde seküritizasyon (menkul kıymetleştirme) için yerli ve yabancı yatırımcıların kapısını çalacak. Ağırlıklı yurt dışından temin edilecek bu finansmanın büyüklüğü; fona devredilen varlıkların değerine göre belirlenecek.

Her ne kadar geçtiğimiz hafta cuma günü Hazine, devredilen varlıkların aktif büyüklüklerinin yaklaşık 160 milyar dolar, özkaynak büyüklüğünün de 35 milyar civarında olduğunu açıklasa da şu anda fon nezdinde; devredilen varlıkların değerleme ve denetimine yönelik hummalı bir çalışma da yapılıyor.

Bu çalışmalar sonrasında ilk etapta Türkiye Varlık Fonu’nun ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştığı hesaplanacak ve sonrasında bu değerlerin içerisinde bulunduğu bir varlık sepeti oluşturulup; seküritizasyon için roadshowa çıkılacak.

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İslami finans enstürmanları araştırılıyor

Dünya’nın edindiği bilgiye göre Fon, özellikle islami finans konusunda çeşitli enstürman modellerini araştırıyor. Bu nedenle de özellikle sukuk çıkarılmasına sıcak bakılıyor. Bu konuda görüşüne başvurduğumuz piyasa uzmanları ise karar verilecek finansal enstürmanların; yabancı ilgisini canlı tutması ve ülkeye bu kaynakların en uygun koşullarla getirilmesinin ana hedef olarak benimsenmesinin önemine işaret ediyor.

TVF’nin şirket değerlemeleri ve ne kadarlık bir seküritizasyon çıkaracağına yönelik takvimi ise 90 gün. İlk etapta devredilen varlıkların resmini çıkarmak, sonrasında eş zamanlı olarak yerli ve yabancı yatırımcıları seküritizasyonla iştahını çekmek ve ardında da ortaya çıkan büyüklük ile Türkiye’ye kaynak sağlamak. TVF’nin en önemli amacı ise 2017’de yeni yatırım yapmak.

Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi bulunuyor. Fon, seküritizasyonu kendisi yapacak. Yani fon alt şirketler üzerinden bir kredi almayacak. Devredilen varlıklar fonun yatırım hikayesini destekleyecek. TVF, bu kaynaklar ile öncü projeler yapacak ve yeni yatırımlarda kullanacak. Fon özellikle de altyapı, enerji, telekom ve teknoloji sektörlerine ağırlık verecek.

3 yıllık stratejik plan

Edinilen bilgiye göre, TVF’nin 3 yıllık stratejik planı hazır. Bu yol haritası önce yönetim kuruluna ardından da Bakanlar Kurulu na sunulacak. TVF hedefl erini kısa, orta ve uzun vadeli olarak şimdiden ayırmış. Fonun kısa vadede ilk hedefi; portföydeki bütün şirketleri derinlemesine anlamak ve bu varlıkların büyütmek için finansal bir plan yapmak. Bu varlıkların TVF’nin misyonuna uygun daha tempolu büyüme hedefl erini belirlemek. Orta vadeli hedefl er ise, bu portföy büyüklüğü ile Türkiye’ye kaynak gelişimini hızlandırmak. Uzun vadeli hedefl erde ise ülke büyümesine katkıda bulunmak ve bu anlamda numarik hedefler belirlemek.

BES fonları tartışması

TVF’nin organizasyon şeması dünyadaki örnekleri Türkiye gerçekleri ile oluşturuldu. İnsan kaynakları konusunda iki şirket ile çalışan fon, bu anlamda önümüzdeki günlerde genel müdür yardımcıları ve direktörlerin atamasını yapacak. Alt kadrolar için de hazırlıklar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, TVF’nin 18 ay içerisindeki kadrosu 75-100 kişi olacak. Bu kadro yeni yatırımlar devreye girdikçe dünyadaki benzeri ülkelerdeki gibi 300-400’e çıkacak.

BES fonlarının TVF’ye devredilip devredilmeyeceği konusu da son günlerde çok tartışıldı. Habere göre, fon tarafından böyle bir beklenti yok. Fakat BES fonlarının devlet katkısı ile ilgili kısmının fona devri söz konusu olabilir. Buna da Bakanlar Kurulu ve ÖYK karar verecek.

Finansal piyasalarda işlem yapmak isteyen bütün kuruluşlar bir raitinge ihtiyaç duyarlar. Seküritizasyon kredisi almak, yeni yatırımlar yapmak için uluslararası piyasalarda görünüm notu alması gereken TVF’nin iyi bir yatırım raitingine ihtiyacı olacak. Edinilen bilgiye göre, üç büyük raiting şirketinden ikisi yeterli olacak.