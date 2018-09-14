Varlık Fonu'nun da başına geçen Erdoğan'a tepki: Şirket onun; kanun da çıkartır karar da...

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, içinde birçok şirketi barındıran Varlık Fonu'nun başına geçen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında eleştirilerde bulundu. Takan, "Şirket onun. En tepedeki isim de o. İstediği gibi yönetmek onun en doğal hakkı" derken tepkisini "Kanun da çıkartır... Karar da... Yönetmelikleri de değiştirir, genelgeler de yayınlar" sözleriyle gösterdi.

Takan'ın "AŞE..." başlığıyla (14 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ne var?.. Ne tantana edip duruyorsunuz?..

Adam haklı!..

İstanbul Belediye Başkanı iken, "Demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz" ve "Demokrasi amaç değil araçtır" dememiş miydi?..

Ee...

Sonra sıçradı geldi Genç Osman...

Demedi mi size; "Benim derdim ne biliyor musunuz? Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa, Türkiye de öyle yönetilmelidir."

Ee...

Adam kazandı. Şirket onun. En tepedeki isim de o. İstediği gibi yönetmek onun en doğal hakkı. Şimdi, bizim şirketin en tepesindeki isim, istediğini istediği makama getiriyor, beğenmediğini işten atıyor, şu şöyle olacak, bu böyle olmayacak diyor da... Kimse gık bile diyemiyorsa... O niye yapmasın?...

Üstelik, şirketin CEO'sunu biz seçmedik mi? "Al hepsi senin olsun" demedik mi?.. Dedik!..

Kanun da çıkartır... Karar da... Yönetmelikleri de değiştirir, genelgeler de yayınlar... Günde kaç saat çalışacağımıza da, hangi saatlerde yatağa gireceğimize de, hangi elbise ile işe gidip geleceğimize de, her bir şeye o karar verir. En tabii hakkı en güvendiği adamlarla birlikte çalışmak. Şirket bu şirket... Boru değil!..

Şirket onun!..

Hem, 5 sene sonra toplanacak genel kurulda hesap sormayacak mıyız?.. Ne yapsın adam?.. Davulcuyu Genel Müdür, zurnacıyı Daire Başkanı mı yapsın? Adam, bilmiyor mu, bizim ne kadar sıkı denetçi olduğumuzu!..

Yok öyle yağma!..

Şirketi adama teslim et... Davulu boynuna as... Sonra da tokmağı sen vur...

Zart zurt etmeyin arkadaş...

İstediği gibi yönetir. Bilmiyorsanız, açın kanun kitaplarını. Okuyun Anonim Şirket (A.Ş.) hakkında yazılanları. Okuma yazmanız yok ise mahallenizin muhtarına gidin. O size anlatır.

Daha fazla lagara lugaraya gerek yok. Çünkü, hisselerinizi çok ucuza sattınız. Bu devleti siz şirketleştirdiniz... İşine gelmeyen istifa eder gider!..