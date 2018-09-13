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Ekonomi

Varlık Fonu Yönetim Kurulu'ndan maaş kararı

Erdoğan, kendini Varlık Fonu Başkanı olarak atamıştı

13 Eylül 2018 12:59

Birçok kamu şirketinin devredildiği Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri, 'bünyesinde bulunmayı milli bir görev saydıkları’nı belirttiği kurumdan maaş almamaya karar verdi.

ürkiye Varlık Fonu, yapısı ve işleyişine ilişkin esaslarda yapılan değişikliğin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya, başkan vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yönetim kurulu üyeleri Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez katıldı.

 

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