Varlık Fonu yöneticisi görevden alındı, yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Varlık Fonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Rekabet Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın, görevden alındı. Görevden alınan Aydın'ın yerine Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Alpaslan Çakar atandı.

Çakar, Mart ayında Ziraat Bankası'nda Hüseyin Aydın'ın ayrıldığı Genel Müdürlük görevine getirilmişti. Öte yandan Nisan ayında ise TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi.

Diğer atamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Adnan Ertem atandı.



Rekabet Kurulu Üyeliğine de 4054 sayılı Rekabet Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Cengiz Çolak atandı.