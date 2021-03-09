Varlık Fonu'nun yeni Genel Müdürü Arda Ermut, Kartal İmam Hatip'ten Bilal Erdoğan'ın dönem arkadaşı çıktı

Zafer Sönmez’in istifasıyla boşalan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğü’ne atanan Arda Ermut da son dönemde bürokraside gerçekleşen birçok atamada olduğu gibi Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu çıktı.

Bilal Erdoğan gibi 1999’da mezun olan Ermut aynı zamanda Kartal İmam Hatip kadrosuyla donatılan Türk Hava Yolları’nda Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi.

Cumhuriyet’in haberine göre Ermut Linkedin hesabında yer alan öz geçmişinde eğitim durumuna ilişkin Kartal İmam Hatip Lisesi’nden hiç bahsetmiyor. Ermut’un eğitim durumunda yalnızca Boğaziçi Üniversitesi yer alıyor.

Ermut, Kartal Anadolu İmam Hatip Mezunları Derneği’nin yönetiminde 2002-2004 yılları arasında muhasip üye olarak da görev yapmış.

Kamuda Kartal İmam Hatip egemenliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan bir diğer Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu İlker Aycı’nın Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanmasının ardından boşalan Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı başkanlığına Arda Ermut getirilmişti.

Söz konusu ajans sistem değişikliği ile “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı” adını alırken, gelenek değişmemiş, görevden alınan Ermut’un yerine de yine Kartal İmamhatip lisesi mezunu olan Ahmet Burak Dağlıoğlu atanmıştı.

Dayıoğlu 2020 yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

THY'de 78 Kartal İmam Hatip mezunu

THY’nin üst düzey yönetimindeki 78 makamın hepsine Kartal İmam Hatip Lisesi mezunun yer aldığı orataya çıkmıştı.

Kartal İmam Hatip mezunu olan isimler Arda Ermut ve Ogün Şanlıer, THY Yönetim Kurulu üyeleri, Abdülkerim Çay ve Ahmet Olmuştur THY genel müdür yardımcıları, Ebubekir Akgül İnsan Kaynakları Başkanı, Rafet Fatih Özgür Reklam Müdürü olarak görev yaptığı belirlenmişti.

Ayrıca, Kalite Başkanı, Gelir Yönetimi Başkanı, Satıştan Sorumlu Başkan, Alım Müdürü, Yurtdışı Muhasebe Müdürü, Kurumsal Satış ve Pazarlama Müdürü, Kabin Müdürü, Avrupa Balkanlar Satış Başkanı da Kartal İmam Hatip mezunuydu.