"Varlık Fonu'nun sermaye enjeksiyonu, kamu bankalarına 56 milyar lira yeni kredi imkanı sağlayacak"

Türkiye Varlık Fonu’nun kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’a 21 milyar lira sermaye enjekte etmesine değerlendiren yatırım bankası Credit Suisse’in uzmanı Ateş Buldur, bu işlemin 56 milyar lira yeni kredi imkanı veya ekonomiye 170 milyar lira yeni kaynak sağlayacağını belirtti.

"Geçici rahatlama"

Bloomberg’in haberine göre Ateş Buldur, kamu bankalarının ekonomiyi canlandırabilmek için harcaması gereken paranın büyüklüğü düşünüldüğünde sermaye enjeksiyonuyla sağlanacak rahatlamanın geçici olduğu yorumunu da yaptı.