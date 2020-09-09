Varlık Fonu'na devredilen kamu sigorta şirketlerinin reel sektöre kaynak sağlamasında uzmanlar uyarıyor: Endişe yaratır, gönüllü katılım hızı düşer

Kamuya ait sigorta şirketlerinin Varlık Fonu altında toplandığı Türkiye Sigorta’nın reel sektöre uzun vadeli kaynak olarak verileceğini değerlendiren uzmanlar, bunun bireysel emeklilik sistemine olan güveni azaltabileceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamuya ait sigorta şirketlerinin tek çatı altında toplandığı Türkiye Sigorta’nın tanıtım toplantısında, “Fon tutarı 154 milyar TL’ye ulaşan bireysel emeklilik sisteminde yapılacak atılımlarla reel sektöre uzun vadeli düşük maliyetli kaynak sağlanabilecektir” demişti.

Sözcü’nün haberine göre, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, “Bu durum bireyleri korkutuyor. Devletin bu sistemdeki fonları kredi olarak kullanması ‘sistem ya batarsa' endişesi yaratıyor” değerlendirmesini yaptı.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Çifter ise “BES finansman aracı olarak kullanılmaya başlarsa gönüllü katılım hızla aşağı gelir” yorumunu yaptı.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre 31 Ağustos Pazartesi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 6,8 milyon kişinin biriken fon miktarı 145 milyar TL’yi buluyor. Bugüne kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olan kişi sayısı ise 129 bin 283.

Önceki yıllarda çalışanlar kademeli olarak zorunlu BES uygulamasına tabi tutulmuştu. 31 Ağustos 2020 itibarıyla zorunlu BES uygulaması sonucu fonda 10.1 milyar TL. Zorunlu BES uygulamasında toplamda 6,4 milyon kişi tasarruf ediyor.