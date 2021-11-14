Varlık Fonu denetim raporu halen Meclis'e gönderilmedi; CHP'li Altay: Neyi kaçırıyorsun, ne saklıyorsun

BOTAŞ, Türk Hava Yolları, PTT, Ziraat Bankası, Milli Piyango gibi şirketleri bünyesinde bulunduran Varlık Fonu'na ilişkin denetim raporunun Ekim ayı içerisinde Meclis'e gelmesi gerektiği halde halen gelmediğini açıklayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Varlık Fonu, TBMM'yi bir kez daha çiğnedi. TBMM, birilerinin kafasına göre hesap vereceği bir kurum değildir" dedi. Altay, Varlık Fonu'nun başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "Neyi kaçırıyorsun, ne saklıyorsun" sorusunu yöneltti.

Kanun tanımaz bir kurum haline dönüştü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Varlık Fonu'nun, "kanun tanımaz" bir kurum haline dönüştüğünü vurgulayarak, "Varlık Fonu'nun kanuna uygun şekilde denetlemek nedense mümkün olmuyor" dedi. Kanuna göre Ekim ayı içerisinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi gereken denetim raporunun hala ortada olmadığını ifade eden Altay, şunları söyledi:

"Varlığı 2 trilyon 169 milyar TL"

"Varlık Fonu'nun varlığı 2 trilyon 169 milyar. Bunun içinde neler var? Ziraat Bankası var, Halk Bankası, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Türkiye Petrolleri, Milli Piyango, TÜRKSAT, Türk Telekom var, Türk Şeker var, ÇAYKUR var, var var var. Kanun bunun denetimini öngörüyor ve denetim raporlarının TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesini öngörüyor. 6741 sayılı Varlık Fonu Kanunu'nun 6'ncı maddesinde ‘Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bir önceki yıla ait mali tabloları ile faaliyetleri, her yıl ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, birinci ve ikinci fıkralar kapsamında hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen denetim raporları üzerinden görüşülerek denetlenir' hükmü var.

"Neyi kaçırıyorsun, ne saklıyorsun"

"Kanun çok açık Ekim ayı içinde bu raporların Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi gerekiyordu. Ama önceki yıllarda da olduğu gibi 2020 Varlık Fonu Denetim Raporu da halen gelmedi. Varlık Fonu yine TBMM'yi çiğnedi. Neden? Niye gelmedi? Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Erdoğan'a soruyorum. Neyi kaçırıyorsun, ne saklıyorsun, ne gizliyorsun? 2 trilyon 169 milyarlık hacme sahip, içinde Ziraat Bankası'ndan Türk Telekom'a kadar, TÜRKSAT'tan Vakıfbank'a kadar bütün kamunun en mühim kuruluşlarının olduğu Varlık Fonu'nun denetim raporu nerde Erdoğan? Ne saklıyorsun, ne gizliyorsun, ne kaçırıyorsun?

"TBMM Başkanı, Meclis'in itibarını korumalıdır"

"Kanunlarda, Varlık Fonu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkez Bankası, Afet Sigortaları Kurumu gibi 9 kurumun TBMM'de denetlenmesi öngörülüyor. Ama bu denetimler bir türlü yasalara uygun yürümüyor. TBMM birilerinin kafasına göre hesap vereceği bir kurum değildir, olmaması gerekir. TBMM Başkanı, TBMM'nin denetim hakkını ve itibarını korumalıdır. Milletin kör kuruşunun hesabını sormak, TBMM'nin asli görevidir ama Varlık Fonu yine kanunu tanımadı, yine zamanında hesabını veremedi. Türkiye'ye bir kuruş katkısı da yok. Bu haliyle Türk halkına sadece ve sadece yük getiriyor."