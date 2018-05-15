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Varlık Fonu Başkanvekili: Hafta sonu da çalışıyoruz, eleştirileri hak etmiyoruz, aceleci davranıyorsunuz

"Konsept sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından çok önemli"

15 Mayıs 2018 10:15

Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Himmet Karadağ, Varlık Fonu konusunda gereksiz ve hak etmedikleri eleştirilerle karşılaştıklarını savunarak “Hafta sonları dahil çalışıyoruz. Birkaç hafta içinde bağımsız denetimimiz tamamlanacak. Ki şu ana kadar insanlar biraz aceleci davranıyor” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'un katkılarıyla İstanbul Finans Enstitüsü (İFE) tarafından Borsa İstanbul'da düzenlenen "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi — Birleşme Bütünleşme" temalı toplantıda İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin bugünü ve geleceği değerlendirildi.

Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Himmet Karadağ da burada yaptığı konuşmada  Varlık Fonu'na ilişkin yoğun çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, şunları söyledi: 

"Hafta sonları dahil çalışıyoruz, orada gereksiz ve hak etmediğimiz eleştirilerle karşılaşıyoruz. Stratejik planlama verilmediği için herhangi bir işlem yapmıyoruz, hükümet o konudaki startı ne zaman vermek isterse o zaman verir. O bizi aştığı için o konuda bir beklentimiz yok. Yapıda yapılması gerekenler, birkaç hafta içinde bağımsız denetimimiz tamamlanacak. Ki şu ana kadar insanlar biraz aceleci davranıyor. 250 milyarlık bir yapının mali tabloları, bağımsız denetimi, altyapı için bile baya vakit gerekiyor. Konsept sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından çok önemli."

 

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