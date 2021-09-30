Varlık Fonu, bankaların Türk Telekom hisselerini istiyor

Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'da bankaların elinde olan hisseleri almak istediği belirtildi. Varlık Fonu'nun hali hazırda Türk Telekom'da yüzde 6,7'lik payı bulunuyor.

Türkiye Varlık Fonu, konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre bankalara ait yüzde 55 hisseyi alarak Türk Telekom’da çoğunluk hissesine sahip olmayı değerlendiriyor.

Kaynaklara göre Varlık Fonu, konuya ilişkin olarak bankalarla ilk teması kurdu. Taraflar fiyat konusunda fikir ayrılığı yaşarken Varlık Fonu, henüz resmi teklif yapmadı.

Piyasa değerine göre Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi yaklaşık 1,5 milyar dolar düzeyinde

Bankalar, geri ödenmeyen kredilerine karşılık olarak 3 yıl önce Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine, LLY adında bir şirket kurarak sahip olmuştu. Halihazırda Hazine şirkette yüzde 25, Varlık Fonu yüzde 6,7 hisseye sahip. Kalan paylar ise halka açık.

LLY, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TVF konuya ilişkin Bloomberg'e yorum yapmadı.