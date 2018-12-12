"Varlık Fonu 1 milyar dolar borç alacak" iddiası

Türkiye Varlık Fonu’nun uluslararası kuruluşlardan 1 milyar dolar borç almayı planladığı iddia edildi.

Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Ercan Ersoy’un, 3 farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, Varlık Fonu gelecek yılın başında 1 milyar dolar borçlanmayı planlıyor.

Fondaki şirketlerin nakit ihtiyacı için kullanılacağı belirtilen borcun, 2 yıl vadeli olacağı öne sürüldü.

Varlık fonunun 2016 yılında kurulması ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur), THY'nin yüzde 49,12, Halkbank'ın yüzde 51,11 hissesinin Varlık Fonu'na devredildi.