Varlık Fonu 1,25 milyar Euro kredi aldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2019’da aldığı 1 milyar Euro'luk sendikasyon kredisini, 1,25 milyar Euro olarak yenilediğini duyurdu.

Türkiye Varlık Fonu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’dan 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 1,25 milyar Euro tutarında sendikasyon kredisi aldı.

TVF'den yapılan yazılı açıklamaya göre Mart 2019’da kullanılan 1 milyar Euro'luk sendikasyon kredisinin yenilendiği ve 4 yeni bankanın da katıldığı anlaşmada, iki yıl vadeli kredinin yıllık maliyeti 2019 yılında oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor+ yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.

ICBC ve Citibank’ın eş koordinatörlüğünde gerçekleşen ve 1,4 milyar Avro talep alınan işlemde, ICBC lider talep toplayıcı, Citibank talep toplayıcı ve dokümantasyon temsilcisi, HSBC ise kredi temsilcisi olarak görev aldı.