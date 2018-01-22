Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Enver Ercan hayatını kaybetti: Ben şiirimi yazarım, sonsuzluk varsa gider!

Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Yasakmeyve Komşu Yayınları imtiyaz sahibi Enver Ercan vefat etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören şair ve yayıncı Ercan'ın bugün (22 Ocak 2018) yaşam mücadelesini kaybettiği açıklandı.

Enver Ercan kimdir?

21 Ocak 1958'de İstanbul 'da doğdu. Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Güneş, Sabah, Yeni Düşün, Varlık gibi gazete ve dergilerde edebiyat sayfaları hazırladı, yayın yönetmenliği yaptı. Broy, Gösteri, Milliyet Sanat, Yeni Düşün, Yeni Olgu, Varlık gibi dergilerde şiirleri yayımlandı. Eksik Yaşam (1977), Sürçüyor Zaman (1988), Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman (1997) adlı şiir kitaplarını yayımladı, Yunus Nadi ve Cemal Süreya şiir ödüllerini aldı. Varlık Dergisi'nin yayın yönetmenliğini uzun yıllardır sürdüren Enver Ercan, şiir kitapları yayımlayan bir yayınevinin de sahibiydi.