Varlık Barışı'nda süre uzatımı yok

GİB, verginin 30 Nisan 2009 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini, bu sürenin uzatılmasının yasal olarak mümkün bulunmadığını açıkladı.



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kamuoyunda Varlık Barışı olarak bilinen düzenleme çerçevesinde, beyan süresinin son günü olan 2 Mart 2009 tarihinde beyan edilen yurt dışı veya yurt içi varlıklara ilişkin tahakkuk eden verginin 30 Nisan 2009 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini, bu sürenin uzatılmasının yasal olarak mümkün bulunmadığını bildirdi.



Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun'un, 22 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Kanun kapsamında bildirim veya beyana konu varlıkların, para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazlar olduğu belirtilerek, yurt dışında veya Türkiye'de sahip olunan söz konusu varlıklara ilişkin olarak beyan süresinin 22 Kasım 2008'de başladığı, 2 Mart 2009 tarihinde de sona erdiği anımsatıldı.



Kanun uyarınca, bu süre içinde yurt dışı varlıkların banka veya aracı kurumlara bildirimi ya da vergi dairelerine beyan edilmesi, yurt içi varlıkların ise vergi dairelerine beyan edilmesinin mümkün olduğu, vergi dairelerine beyan edilen varlıklara ilişkin olarak tahakkuk eden verginin de beyanı takip eden ayın son gününe kadar ödenmesi gerektiği ifade edildi.



Yurt dışındaki varlıkların bildirim veya beyan tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi halinde, kanunun sağladığı avantajlardan yararlanılabileceği vurgulandı.



Kanun uyarınca beyan süresinin son günü olan 2 Mart 2009 tarihinde beyan edilen yurt dışı varlıkların 2 Nisan 2009 tarihine kadar Türkiye'ye getirilmiş ya da Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmiş olması halinde, kanunun sağladığı avantajlardan yararlanılabilmesinin mümkün bulunduğuna dikkat çekildi.



Açıklamada, 2 Mart 2009 tarihinde vergi dairesine beyan edilen yurt dışı veya yurt içi varlıklara ilişkin tahakkuk eden verginin 30 Nisan 2009 tarihine kadar ödenmesi gerektiği, bu sürenin uzatılmasının da yasal olarak mümkün bulunmadığını kaydedildi.

