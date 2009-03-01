Varlık Barışı’nda son gün 2 Mart

Varlık Barışı uygulamasında başvuru süresi yarın 2 Mart Pazartesi akşamı sona eriyor.



Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile 22 Kasım 2008 tarihinde uygulamaya konulan Varlık Barışı uygulamasında, yasal kayıtlarda yer almayan yurt içi ve yurt dışı kıymetlerin kayıtlara intikal ettirilmesi için yarın akşama kadar bankalar, aracı kurumlar ya da vergi dairelerine başvurulması gerekiyor.



Uygulama, 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belge ile ispat edilen taşınmazları, Türkiye'de ise yine aynı tarih itibariyle işletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan para, döviz, altın, taşınmazlar ve diğer menkul kıymet ve sermaye araçlarını kapsıyor.



Kanun çerçevesinde yurt dışından gelecek varlıklara yüzde 2, Türkiye'deki varlıklara da yüzde 5 oranında vergi uygulanıyor.



Varlık Barışı kapsamında bildirimi yapılan varlıkların 1 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor.



Kanunda Varlık Barışından yararlananlara yönelik vergi incelemesi ve soruşturması yapılmayacağı hükmü bulunuyor.



