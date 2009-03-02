T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Varlık Barışı'nda son gün

Kanundan yararlananlara yönelik vergi incelemesi ve soruşturması yapılmayacak.

02 Mart 2009 02:00

Varlık Barışı uygulamasında başvuru süresi bu akşam sona eriyor. Kanundan yararlananlara yönelik vergi incelemesi ve soruşturması yapılmayacak.

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile 22 Kasım 2008 tarihinde uygulamaya konulan Varlık Barışı uygulamasında, yasal kayıtlarda yer almayan yurt içi ve yurt dışı kıymetlerin kayıtlara intikal ettirilmesi için yarın akşama kadar bankalar, aracı kurumlar ya da vergi dairelerine başvurulması gerekiyor.

Uygulama, 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belge ile ispat edilen taşınmazları, Türkiye'de ise yine aynı tarih itibariyle işletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan para, döviz, altın, taşınmazlar ve diğer menkul kıymet ve sermaye araçlarını kapsıyor.
Kanun çerçevesinde yurt dışından gelecek varlıklara yüzde 2, Türkiye'deki varlıklara da yüzde 5 oranında vergi uygulanıyor.

Varlık Barışı kapsamında bildirimi yapılan varlıkların 1 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor.
Kanunda Varlık Barışından yararlananlara yönelik vergi incelemesi ve soruşturması yapılmayacağı hükmü bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24