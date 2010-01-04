Varlık Barışı'nda beyan 47.3 milyar TL

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Varlık Barışı uygulaması kapsamında 47.3 milyar liralık beyanda bulunulduğunu bildirdi.



Şimşek, Maliye Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Varlık Barışı uygulaması sonuçları hakkında bilgi verdi.



Bakan Şimşek, 22 Kasım 2008 tarihli ve 5811 sayılı ''Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun'' ile uygulamaya konulan ve 2 Mart 2009 tarihinde sona eren Varlık Barışı uygulamasının, 10 Temmuz 2009'dan itibaren 31 Aralık 2009'a kadar uzatıldığını hatırlattı.



Uygulama sonucunda, 26 milyar 949 milyon 937 bin lirası yurt dışından, 20 milyar 352 milyon 608 bin lirası da yurt içinden olmak üzere toplam 47 milyar 302 milyon 545 bin liralık kaynağın Varlık Barışına konu edilmek üzere beyan edildiğini belirten Şimşek, bu beyanlar üzerinden 1 milyar 556 milyon 629 bin lira vergi tahakkuk ettirildiğini ifade etti.



Maliye Bakanı, uygulama kapsamında vergi dairelerine yaklaşık 64 bin adet beyanname verildiğini belirtti. Şimşek, beyan edilen tutarların yüzde 50.4'ünün döviz, yüzde 29.6'sının Türk Lirası, yüzde 7'sinin altın, yüzde 6.6'sının menkul değerler, yüzde 6.4'ünün de taşınmaz olduğunu kaydetti.

