Varil bombasıyla vücudu yanan Mahmud'un estetik ameliyat olması gerekiyor

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- SURİYE\'nin Hama kentinde geçen yıl, çatışmalar sırasında atılan varil bombasıyla yüzü yanan 7 yaşındaki Mahmud Alhuseyn, 4 ameliyat geçirdiği Adana\'da ailesiyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. Geçim sıkıntısı yaşayan aile, Mahmud ile aynı saldırıda yaralanan kuzeni 11 yaşındaki Seyde\'nin estetik ameliyatı olup, yeniden sağlığına kavuşmasını istiyor.

Suriye\'nin Hama kentinde, şiddetli çatışmaların yaşandığı 2017\'de atılan varil bombası, sokakta oynayan Mahmud Alhuseyn ve dayısının kızı Seyde\'ye isabet etti. Vücutlarında büyük yanıklar oluşan Mahmud ve Seyde, Türk askeri ve Kızılay ekipleri tarafından Türkiye\'ye getirilip, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'nde tedavi edildi. Tedavisinin ardından Suriye\'ye giden Seyde\'nin, Türkiye\'ye döneceği belirtildi.

BİR GÖZÜ KAPANMIYOR

14 ay boyunca yanık ünitesinde tedaviye alınan ve 4 ameliyat geçiren Mahmud Alhuseyn\'in yüzündeki yanıkların bir bölümü kapatılırken, sağ gözünün ve ağzının kapanmaz hale geldiği öğrenildi. Gözleri açık şekilde uyuyabilen Mahmud\'un ailesi, hastane bahçesinde verdiği yaşam savaşının ardından, yardımsever bir kişinin 2 odalı evine sığındı. Komşuların verdiği yemeklerle hayatını sürdüren aile, Mahmud ve Seyde\'nin estetik ameliyatı olup, yeniden sağlığına kavuşmasını istiyor.

\'İLAÇLARINI ALAMIYORUZ\'

Baba Halid Alhuseyn, Hama\'daki saldırıda evlerinin yerle bir olduğunu, Türk askerleri ve Kızılay\'ın kendilerine sahip çıktığını belirtterek, şöyle konuştu:

\"O gün evdeydik. Mahmud dayısının kızı Seyde ile sokakta oynarken, evin çevresine varil bombaları düşmeye başladı. Bombalardan birinin mazot deposuna gelmesiyle, Mahmud ve Seyde ile bir çocuk daha yandı. Mahmud ve Seyde, Türkiye\'ye alındı. Diğer yanan çocuğumuzun vefat ettiğini öğrendik. Burada sokakta kalırken, şimdiki kaldığımız evin sahibi bizi buraya getirdi. Ancak hayatımızı devam ettirebilmemiz için yeme-içme ve ısınacak malzemelerimiz yok. Maddi imkânsızlıklar sebebiyle Mahmud\'un ilaçlarını da alamıyoruz.\"



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