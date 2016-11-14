Vargas'tan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray'da sezon başında takıma Eren Derdiyok’la birlikte transfer edilen Kolbein Sigthorsson'la yollarını ayırma kararı veren yönetim, Hoffenheim’ın Şilili golcüsü Eduardo Vargas’ı getirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Bu sezon takımı Hoffenheim’da sadece 5 maçta süre alabilen tecrübeli oyuncunun, kariyerine daha fazla görev yapabileceği bir takımda devam etmeye karar verdi ve bundan dolayı sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı.



Kariyerinde daha önce; Napoli, Gremio, Valencia ve Queens Park Rangers gibi ekiplerin formasına giyen başarılı oyuncunun, Galatasaray’a transferi konusunda Almanya temsilcisinin yönetimiyle görüşüp izin alması bekleniyor.



Hoffenheim yönetiminin ise takımda fazla forma şansı bulamayan Vargas’ı Ocak ayında bir başka takıma kiralık olarak göndermeyi istediği ifade edildi.