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Spor

Vargas'a Riekerink'ten veto geldi

Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen Şilili Vargas'ın takıma katkı veremeyeceğine karar verildi

02 Ocak 2017 12:30

Eduardo Vargas transferi için kulübü Hoffenheim'la anlaşıldı, Şilili golcü de gelmek istedi fakat Jan Olde Riekerink'in raporeu nedeniyle transferden vazgeçildi.

27 yaşındaki hücum oyuncusunun hem kanatlarda ve forvet arkasında hem de forvette oynayabilmesi sebebiyle yönetim ilk etapta onay verirken Şilili yıldız da menajeri aracılığı ile gelmek istediğini yineledi. 

Vargas'ın kulübü Hoffenheim ile de yapılan temaslarda kiralama teklifine sıcak bakılması sonrasında girişimler başlarken oyuncu da 6 aylık kiralık anlaşmaya ikna oldu. Yönetim ayrıca satın alma opsiyonu konusunda da Hoffenheim ile görüştü. 

Fakat yönetim, bu transferde geldiği aşamayı önce Jan Olde Riekerink ile ardından da kendi arasında masaya yatırmasının ardından Vargas veto yedi.

Scout ekibinden de oyuncunun bu sezonki performansı ile ilgili bilgileri alan yöneticiler sadece 5 maçta forma giyen ve tam olarak hazır olmayan Şilili oyuncunun takıma direkt katkı veremeyeceğine karar verdi. 

 

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