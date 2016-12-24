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Spor

Vargas 'gelirim' dedi

Şilili golcü Eduardo Vargas için Hoffenheim'a resmi teklif yapılacak

24 Aralık 2016 11:05

Galatasaray, Eduardo Vargas ile anlaşma çok yakın.

Yönetim, Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da sadece 5 karşılaşmada forma giyebilen Şilili futbolcu ile temasa geçerek teklifini yaptı.

Vargas, sarı-kırmızılılara “Galatasaray’da ben de oynamayı çok isterim. Kulübüm ile anlaşırsanız gelirim” yanıtını verdi.

amkspor'un haberine göre, yönetim Hoffenheim'a resmi teklif yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Almanya seferini gerçekleştirerek, sağ açıkta da başarıyla görev yapabilen Eduardo Vargas'ı resmen istemesi bekleniyor.

Hoffenheim, 27 yaşındaki futbolcuyu, 6 milyon Euro'ya transfer etmişti. Galatasaray, Vargas'ı satın alma opsiyonu ile kiralamayı düşünüyor. Başarılı golcü, Şili Milli Takımı'nda 60 maçta 30 kez fileleri havalandırdı.

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