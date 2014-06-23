Varela Portekiz'i son saniyede ipten aldı

Dünya Kupası G Grubu'nda Portekiz, duraklama anlarına 2-1 mağlup girdiği maçta, beraberliği 90+5'inci dakikada Varela'nın attığı golle kurtardı ve elenmekten kurtuldu. Amerika ise liderlik fırsatını değerlendiremedi.

Turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 4-0 yenilen ve büyük bir şok yaşayan Portekiz, umutlarını son maça taşımak için çıktığı Amerika Birleşik Devletleri maçına hızlı başladı. Henüz 5. dakikada soldan gelen ortada, Amerika savunmasının büyük hatası sonucu topu sağ çaprazda önünde bulan Nani, sert bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Gruptaki ilk maçında Gana'yı 2-1'le geçen Amerikalılar ise kalelerinde gördükleri bir golün ardından oyunun kontrolünü ellerine aldılar. 13. dakikada Dempsey'nin uzaktan sert şutu üstten auta giderken, yine Dempsey 17'de savunmanın arkasına sarktı ancak bu kez de kaleci Beto gole izin vermedi.

ABD'li oyuncuların, uzaktan denemeleri devrenin son bölümüne kadar devam etti. 24'te Michael Bradley sağ çaprazdan, 32'de ise Fabian Johnson sol çaprazdan Beto'nun koruduğu kaleyi yokladı ancak bu şutlarda da top çerçeveyi bulmadı. Uzaktan kaleyi bulan ilk Amerika şutu ise Beşiktaşlı Jermaine Jones'tan geldi. Jones'un etkili vuruşunda Beto, kalesinde yine başarılıydı.

5. dakikada golü kalesinde gören ABD, 40. dakikaya kadar Portekiz kalesinde beraberlik golünü ararken, buna karşılık veremeyen Portekiz takımı, ancak devrenin son 5 dakikasında etkili olabildi. 42'de Ronaldo, orta sahaya yakın bir yerden aldığı topla soldan hareketlendi ve sağ tarafta müsait durumdaki Nani'ye bıraktı. Golün sahibi Nani'nin bu kez şut denemesi kaleci Tim Howard'dan döndü.

Karşılaşmanın 45. dakikasında ise çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Nani, bu kez oldukça uzak bir mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Tim Howard'ın sektirdiği top direkten dönerken, Eder boş kaleye vurdu ancak bunu da muhteşem bir refleksle Howard çıkardı. Howard, aynı pozisyon içinde hem büyük bir hata yaptı, hem de turnuvanın en güzel kurtarışlarından birisine imza attı.

Mücadelenin ilk yarısı Portekiz'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda da Amerika'nın beraberlik arayışı vardı. Özellikle 56. da Birleşik Devletleri'ni destekleyen taraftarlar, gol diye ayağa kalktı. Sağ taraftan çizgiye kadar inen Fabian Johnson, kaleci Beto'ya rağmen içeriye çevirdi. Orada boş kaleye son dokunuşu Michael Bradley yaptı ancak kale çizgisinden bu topu çıkaran Ricardo Costa, yüzde yüzlük bir gole engel oldu.

Ve Amerika adına beklenen gol 64. dakikada geldi. Hem de tanıdık bir isimden... Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Jermaine Jones, Portekiz savunmasından seken topa ceza sahası dışından muhteşem vurdu ve kaleci Beto'yu hareketsiz bırakarak skoru 1-1'e getirdi.

Golden sonra da baskısını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri, 81. dakikada 2-1 öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan gelişen atakta Yedlin Clint'in yerden ortasında topla buluşan Michael Bradley bekletmeden şutunu çekti ancak top defanstan geri döndü. Dönen topu takip eden Graham Zusi, kale sahasındaki Clint Dempsey'e ortaladı. Dempsey de göğsüyle bu topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Herkes, Amerika'nın 2-1 kazanacağını ve Portekiz'in evine döneceğini beklerken, sahneye Porto'lu Varela çıktı. 90+5'inci dakikada Cristiano Ronaldo'nun ortasına arka direkte çok iyi bir kafa vuruşu yapan Silvestre Varela, takımına 2-2'lik beraberliği getirdi.

Karşılaşma 2-2'lik bareberlikle sonuçlanırken, Amerika Birleşik Devletleri 4 puana yükseldi. Portekiz ise turnuvadaki ilk puanını aldı.