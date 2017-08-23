UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Makedon ekibi Vardar, İstanbul\'a geldi.

Vardar kafilesini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı\'na indi. Kafile, havalimanında konaklayacağı otele geçti.

Vardar\'ın basın toplantısı bugün saat 19.30\'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde gerçekleşecek. Vardar son antrenmanını ise saat 20:00\'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde yapacak ve bu antrenmanın da ilk 15 dakikası basına açık olacak.

İSTANBUL / DHA