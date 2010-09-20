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Spor

VARDAR: ADALET YERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A)

20 Eylül 2010 15:03

-VARDAR: ADALET YERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak, ''Maçın hakkı beraberlikti, adalet yerini buldu'' yorumunda bulundu. Sinan Vardar, ilk yarıya iyi başladıklarını ve oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, ''Ancak bu yarıda özellikle belli bölümlerde rakibimize çok pozisyon verdik. İlk yarıda Fenerbahçe girdiği pozisyon bakımından bizden daha iyiydi. Ancak ikinci yarıda her şey değişti. Oyun tamamen bizim kontrolümüzde oynandı'' diye konuştu. İlk yarıda yaşadıkları talihsiz sakatlıklar nedeniyle iki zorunlu değişiklik yapıldığını hatırlatan Vardar, ''Bu zorunlu değişiklikler nedeniyle teknik direktörümüz Schuster istediği oyuncu değişikliklerini yapamadı. Ancak doğru bir hareketle kalan tek değişikliğini Bobo'dan yana kullandı. Bobo da oyunun kaderini değiştiren adam oldu'' ifadelerini kullandı. Oyunun sakatlıklar nedeniyle çok sık durduğunu kaydeden Vardar, ''Beşiktaş tam tempoyu artırırken Volkan hep yerdeydi'' dedi. -''HAKEM VASATIN ÜSTÜNDEYDİ''- Derbi maçın hakemi Cüneyt Çakır için yapılan eleştirilere katılmadığını belirten Vardar, ''Hakem hata yapmamaya çalıştı. Oyunun kaderini etkileyecek kararlar vermedi, yönetimi vasatın üstündeydi'' şeklinde konuştu. -BEŞİKTAŞ'TA İZİN GÜNÜ Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bugünü dinlenerek geçiriyor. Siyah-beyazlılar, ligin 6. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü BJK İnönü Stadı'nda oynayacağı Medical Park Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak. Sabah saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak siyah-beyazlılar, saat 10.30'da haftanın ilk antrenmanına çıkacak. -BEŞİKTAŞ KULÜBÜ ASBAŞKANI ADALI AMELİYAT EDİLDİ- Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Başkanı ve Asbaşkanı Serdal Adalı, başarılı bir operasyon geçirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, boynundan kist ameliyatı olan Adalı'nın, yarından itibaren evinde dinlenmeye çekileceği kaydedildi.

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