Varan mali sıkıntılar sebebiyle seferlerini durdurdu

Otobüs taşımacılığında Türkiye’nin en eski markalarından biri olan Varan, önceki gün seferlerini durdurdu. 1940'ların başından bu yana seferler düzenleyen Varan'ın seferlere ne zaman başlayacağının bilinmediği duyuruldu.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre bir süredir, bağlı bulunduğu grubun mali sıkıntıları ile anılan Varan’da son sefer önceki gün yapıldı. Varan ile Türkiye’nin herhangi bir yerine gitmek için bilet almak isteyenler eli boş döndüğü bildirildi.

Şirketin aldığı karara göre, yeni seferler belirsiz bir süre için durduruldu. Varan markası ile sefer yapan 40 kadar otobüs için alınan bu karar, sektörde tartışma konusu oldu.

Pekuysal ailesinin sahip olduğu Varan için, yeni süreç 2011’de yaşanmaya başladı. Varan’ı, Rekabet Kurumu’nun da onayı sonrası Ulusoy bünyesine katmıştı. Ulusoy Global Yatırımlar Holding, Varan'ı bünyesine kattıktan sonra yeni yatırımlar yapmıştı.

Tomruk ticareti ile başladı

Türkiye'de milyonlarca kişinin Varan ile bir anısı bir hikayesi var. Zira marka, Türkiye'nin en eskilerinden. Yüzlerce otobüsü, binlerce çalışanı ile onlarca yıl yollarda hizmet verdi. Varan'ın hikâyesinin gerisinde 1942'de borç para ile alınan bir kamyon ile başlayan tomruk ticareti yatıyor. Batı Anadolu'dan İstanbul'a yapılan tomruk ticareti 1946'da yeni bir noktaya evrildi. Varan. 1946'da İstanbul-İzmit arası taşımacılığa başladı.

2000'lerin başında sıkıntıya girdi

Pekuysal Ailesi'nin sahibi olduğu marka 2000'lerin başında sancılı bir sürece girdi. Kurucu isim Nevzat Pekuysal'ın vefatı ile birlikte Varan için de zorlu bir süreç yaşanmaya başladı. Uzun bir süre satış görüşmeleri yürütülen Varan 2011 sonunda Ulusoy bünyesine geçmişti.