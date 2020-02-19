Türkiye'de geçtiğimiz sezon başında uygulamaya konulan ve tartışmaların odağı haline gelen Video Yardımcı Hakem'e (VAR) ilişkin konuşan VAR Koordinatörü Barış Şimşek, "Gelişmiş teknolojileri kullanıyoruz; hata payı sıfıra yakın" dedi.

TRT Spor canlı yayınında konuşan Barış Şimşek VAR'ın şüpheli pozisyonlarda doğru karar vermeye yardımcı olduğunu söyledi.

"VAR'da dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanıyoruz. Hem 2 boyutlu, hem 3 boyutlu çizgiler kullanabiliyoruz. İzleyicilerimiz son halini görüyorlar, hata payı sıfıra yakın" diyen Şimşek, Riva'daki VAR merkezinin dünya çapında bir merkez olduğunu savundu.

"Teknolojik olarak VAR'da Avrupa'dan fazlamız var, eksiğimiz yok diyebiliriz. FIFA başkanıyla gezdik bu tesisimizi tabiri caizse hayran kaldı" yorumunu yapan Barış Şimşek şöyle konuştu:

"Biz VAR konusunda uzmanlaşmış bir ekip yaratma yolunda ilerliyoruz. Bütün liglerde görev yapan hakemleri tarayarak VAR konusunda yetenekli hakemleri tespit etmeye çalışıyoruz. Şu anda kadar 2. Lig B kategorisinde görev yapan bütün hakemleri taradık. Bunların 9 tanesi şu anda sertifikalı olarak görev de yapıyorlar. Şimdi de 3. Lig’deki hakemleri taramaya başladık. Çok ciddi bir eğitim sürecinden geçiyorlar. En üst düzey hakemimiz bile olsa sen gel VAR masasına otur hemen VAR hakemliği yap şeklinde bir şey yok. Bir sertifika süreci var. Yani VAR sertifikası olmayan hiçbir hakem ne sahada ne VAR’da ne de AVAR’da görev yapabilir."

"Ondan sonra VAR’a gitmesi bir şeyi değiştirmiyor. Onun için o siyah-beyaz bir hata. Çünkü gözlemci de o pozisyon için hakemi VAR yokmuş gibi değerlendiriyor. O pozisyonda açık ve bariz bir penaltıyı atladıysa direkt siyah-beyaz bir hata yapmış oluyor ve notuna da etki ediyor. Ondan sonrası için artık farklı bir sayfa açılıyor. VAR hakemimiz o hatada sahadaki hakemi pozisyonu incelemeye davet etmediyse VAR hakemimiz de siyah-beyaz bir hata yapmış oluyor. VAR hakemleri pozisyonu izlemek için sahadaki hakemleri incelemeye davet ederse hakem gitmek zorundadır."

Spor kamuoyunda sıkça tartışılan VAR konuşmalarının sızdırılmasına ilişkin de konuşan Şimşek, bu kayıtların eğitim amaçlı dinlendiğini ve dışarıya sızmalarının söz konusu olmadığını vurguladı.