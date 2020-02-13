VAR hakemleri gözlem altına alınıyor

Futbol maçlarında sahadaki hakemlerin performanslarını değerlendirmeye alan hakem gözlemcileri, VAR hakemlerini de kapsayacak şekilde genişletiliyor.



UEFA'dan yapılan bilgilendirmede, hakem gözlemcilerine bununla ilgili sorumluluk yüklediği, gözlemcilerin artık VAR hakemlerinin performanslarını da değerlendirmeye alacakları duyuruldu.



Milliyet'in haberine göre, UEFA Hakem Kurulu Asbaşkanı Hugh Dallas, "Günümüzde artık gözlemcinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ve VAR yardımcı hakemini de değerlendirmeye alması gerekiyor. VAR protokolünün doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmeli.



Dolayısıyla gözlemcinin değerlendirme listesine, iki hakem daha eklendi” diyerek yeni dönemi duyurdu. Ancak Dallas, VAR hakemlerine yapılacak gözlemci takibinin teknik olarak nasıl gerçekleştirileceğine dair detay vermedi.